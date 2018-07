OstfildernAm Anfang waren es 353 Schülerinnen und Schüler in zehn Klassen, zwischendurch auch schon etwa Tausend, inzwischen sind es wieder etwas weniger: Das Otto-Hahn-Gymnasium in Nellingen startete 1968 als Progymnasium an der Realschule Nellingen. Nun feiert es sein 50-jähriges Bestehen.

1974 wurde dann das neue Schulgebäude eingeweiht, wenig später das Heinrich-Heine-Gymnasium direkt nebenan gebaut. Derzeit werden Container als Interimsschulräume eingerichtet, denn in den kommenden Jahren wird das OHG grundlegend saniert, deshalb müssen die Schüler raus aus dem Gebäude. Früher passte der Lehrplan auf zwei Seiten, heute sind die Bildungspläne