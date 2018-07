Wendlingen Auf eine weiße Postkarte hat der Fünftklässler Felix seinen sehnlichen Wunsch geschrieben: „Eine Welt ohne Rassismus.“ Das Papier hängt an der Schnur eines Luftballons, der in die Weite fliegen soll. Gemeinsam mit 700 Mitschülern lässt der Schüler des Robert-Bosch-Gymnasiums (RBG) in Wendlingen dann seinen Ballon vom Schulhof in den blauen Himmel steigen. Die Jungen und Mädchen hoffen, dass die Botschaften möglichst weit fliegen. Der spektakuläre Start ist ein Baustein für das bundesweite Projekt „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“. Um die Auszeichnung bewirbt sich das Wendlinger Gymnasium. 700 Unterschriften haben die Initiatoren