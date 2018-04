Schule in Schanbach wird in zwei Etappen saniert

Bei der Schulsanierung in Schanbach ist bald Halbzeit – Ab Sommer wird das Hauptgebäude erneuert

„Da entsteht etwas richtig Gutes“, ist Aichwalds Bürgermeister Nicolas Fink überzeugt. Aber es wird noch ein gutes Jahr dauern, bis die Grund- und Werkrealschule in Schanbach rundum erneuert ist. So lange heißt es für 225 Schüler und 16 Lehrer, enger zusammenrücken und improvisieren. Bis zu den Sommerferien soll die Modernisierung des Nebengebäudes abgeschlossen sein, dann ist der 1978 erbaute Haupttrakt an der Reihe. Um die sieben Millionen Euro wird die Schurwald-Gemeinde in das 2017 gestartete Mammutprojekt investieren. Mit der Aussicht, dann eines der modernsten Schulgebäude im Landkreis zu haben, wie der Rathauschef sagt.