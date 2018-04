Wernau - Die Bahnhofsunterführung in Wernau hat einen neuen Look bekommen: Graffiti-Künstlerinnen haben sie in den Osterferien neu gestaltet. Acht Schülerinnen der Realschule und des Gymnasiums Plochingen im Alter von 13 bis 15 Jahren haben sich an der fast 20 Meter langen Betonwand an den Aufgängen zu Bahngleis 2 und in Richtung Freizeitgelände Neckartal kreativ ausgetobt. Auf dem Mauerwerk prangen jetzt bunte Fantasie-Figuren und surreale Formen.

Die Aktion fand im Rahmen des Osterferienprojekts des Wernauer Jugendhauses Kiwi statt. Vier Tage lang zischten und knackten Spraydosen. Nun zeigt etwa die Grinsekatze aus „Alice