Wendlingen/Köngen So straff wie in einem geschäftlichen Meeting geht es bei den Treffen der Schülerfirma „PullitOver“ (deutsch: zieh es drüber) am Robert-Bosch-Gymnasium (RBG) in Wendlingen zu. Geschäftsführer Dominik Steidle leitet die Sitzung souverän. Wenn die Diskussion aus dem Ruder gerät, geht er auch mal dazwischen. „Uns ist es aber auch wichtig, Fragen ausführlich und kontrovers zu diskutieren.“ Über die Frage, wie die Bezahlung der T-Shirts und Hoodies mit dem Logo der Schule abgewickelt werden soll, wird heftig gestritten.

„Barzahlung ist doch viel zu umständlich“, findet Finanzchef Dominik Thieme. Das sei echt nicht mehr zeitgemäß.