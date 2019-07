WernauDie Speech Bubbles sind wie viele Bands der Realschule Wernau aus einer Keyboard-Klasse hervorgegangen. Allerdings sind sie besonders früh am Start: Gerade mal zwölf Jahre alt, haben die Bandmitglieder schon eine Handvoll erfolgreicher Auftritte absolviert und freuen sich auf den nächsten beim Catstone-Festival, das am Freitag, 12. Juli, in der Realschule Wernau beginnt. Alina, Julia (beide Gesang), Raphael (Drums) und Erion (Keyboard) haben sich interviewen lassen. Auch Bandcoach Aleks Tarasov, Lehrer an der Musikschule Wernau, stand beim EZ-Interview Rede und Antwort.

Wie seid ihr als Band zusammengekommen?

Alina: