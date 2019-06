Wendlingen

Im Musical „Becky Sharp – Der Aufstieg einer Mörderin“ gibt es keine Helden. Becky Sharp kämpft sich aus armen Verhältnissen empor und wird am Ende vom englischen König in den Adelsstand erhoben, doch sie kämpft mit unlauteren Mitteln und hinterlässt unterwegs ein paar Leichen. Skrupellos überlässt sie den Mann, dem sie soeben ihre angebliche Liebe gestand, Sekunden später dem Henker. So endet das Musical so, wie es begann, mit der Hinrichtung eines Unschuldigen. Was ist denn das für ein Ende? Die Erzählerin, die den wahren Hintergrund der Geschichte von Becky Sharp kannte, beklagte sich auf der Bühne völlig zu