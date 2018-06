OstfildernDie Riegelhof-Realschule in Nellingen hat im vergangenen Herbst Neuland bei der Unterrichtsgestaltung beschritten. 18 Schüler der 8. Klassen haben ein Schuljahr lang bei einem Projekt der Berufsorientierung Industriebetriebe und weiterführende Schulen besucht und sich mit den praktischen Seiten des naturwissenschaftlich-technischen Unterrichts beschäftigt. Am Donnerstag haben sie ihre Zertifikate erhalten und einige Projektergebnisse präsentiert.

Zwei Praxisstunden wöchentlich

„Wir haben in Ostfildern und in der Region viele Unternehmen, in denen innovative Technik eingesetzt wird. Die funktioniert aber nur dank