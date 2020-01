Wendlingen/KöngenMit Sensoren messen Schüler des Robert-Bosch-Gymnasiums (RBG) in Wendlingen die Raumtemperatur und die Luftfeuchtigkeit. So ermitteln sie, wann gelüftet werden sollte – oder ob möglicherweise eine künstliche Belüftung gebaut werden müsste. Wie man solche Messanlagen baut, lernen die Jungen und Mädchen im Fach Naturwissenschaften und Technik (NwT). „Das macht einfach Spaß“, findet Gymnasiastin Nina Rapp. Möglich macht das Projekt eine Kooperation mit der Netze BW. Als eine von zwei Städten ist Wendlingen Teil des Pilotprojekts „Smart City“. Im Praxistest wird dort und in Magstadt untersucht, wie sich Digitalisierung in der Praxis umsetzen