AltbachAuch in einer Welt, in der jeder Quadratzentimeter satellitengenau erfasst zu sein scheint, lassen sich noch echte Schätze finden. Sie schlummern nicht im Boden oder am Grund eines Gewässers, sondern türmen sich direkt an der B 10 in Deizisau und in Dettingen in der Nähe der Autobahnanschlussstelle Kirchheim-Ost. Verrostet oder verbeult finden sich auf dem Gelände der Firma Schrott-Bosch Metallschätze. Einkaufswagen, Bleche, Altfahrzeuge, alte Rasenmäher, Computer, Telefone oder Kabel – kostbare Ressourcen, wohin Marcel Schuler auch blickt. Wo andere nur Schrott sehen, sieht der Geschäftsführer Potenzial für Landschafts-, Umwelt-, Klima- und