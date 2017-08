„Ist alles okay?“, tönt eine Frauenstimme durch den Plochinger Kletterwald. Nach einigen Sekunden brüllt eine Kinderstimme vorwurfsvoll zurück: „Mama, bitte. Ich bin gerade voll konzentriert.“ Wer in sechs Metern Höhe eine Distanz von mehreren Metern auf wippenden, instabilen Brettern überwinden muss, dem bleibt keine Zeit, die Fragen besorgter Mütter zu beantworten. In Höhen von 90 Zentimetern bis 19 Metern können Kinder ab einem Alter von drei Jahren auch als geübte Kletterer an ihre Grenzen kommen.

