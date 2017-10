Anzeige

(red) - Wer mit dem Gedanken spielt, an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt (HfWU) Nürtingen-Geislingen ein Studium aufzunehmen, kann sich jetzt erst einmal einen Einblick in den Hochschulalltag verschaffen. Denn in den Herbstferien startet an der Hochschule ein Schnupperstudium für Schülerinnen und Schüler von Gymnasien.

Die HfWU bietet an ihren beiden Standorten in Nürtingen und Geislingen (Steige) während der Herbstferien ein kostenloses Programm an. Dabei können Schülerinnen und Schüler eine Woche lang selbst miterleben, wie der Studienalltag hier abläuft. Die Schnupper-Studenten können an Schülervorlesungen und