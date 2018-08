Altbach Ganz so leicht hatte es der ausgefuchste Fuchs – er hieß in diesem Fall Markus Spindler – den Kindern nicht gemacht. Bei der Schnitzeljagd kreuz und quer durch Altbach legte er falsche Fährten und zeichnete seinen Befehl zur Umkehr immer an solchen Stellen mit Kreide auf den Boden, die nicht schon von Weitem zu sehen waren. In drei Gruppen zogen die Kinder bei der Aktion im Rahmen des Sommerferienprogramms durch den Ort, aus diesem hinaus bis zum Abenteuerspielplatz am Waldrand und dann zurück zum schattigen Bührlenbrunnen.

Vielleicht lag es ja an der Hitze, dass statt etwa 30 Kindern wie in den Vorjahren diesmal nur elf Jungen und Mädchen