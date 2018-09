Kreis EsslingenSchäferhündin Darcy hat sich an der Pfote verletzt und humpelt. Beim Gassigehen muss sie auf einen scharfen Stein getreten sein. Ihr Ballen blutet. Was tun? Diese Frage stellen sich sicher viele Besitzer in so einer Situation. Dabei könnten sie ihrem Hund ganz einfach erste Hilfe leisten. Wie es geht, haben Ehrenamtliche der Rettungshundestaffel des Arbeiter-Samariter-Bunds (ASB) Esslingen in einem Kurs gelernt. Das gehört zur Rettungshundeführer-Ausbildung. Martina Latein, Tiermedizinische Fachangestellte der Kleintierklinik in Ludwigsburg, ist zur ASB-Geschäftsstelle in den Jusiweg auf den Zollberg gekommen, um den Teilnehmern Tipps zu