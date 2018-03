(red) - Leinfelden-Echterdingen beteiligt sich an einem interkommunalen Fahrradverleihsystem (FVS). Die Anregung stammt von der Stadt Stuttgart. Sie will ihr Verleihsystem in der Region ausdehnen. Die Räder können in jeder teilnehmenden Kommune ausgeliehen beziehungsweise zurückgestellt werden.

Vorgesehen sind ab 2017 Standorte an den beiden S-Bahnhöfen Leinfelden und Echterdingen mit jeweils zehn Fahrrädern, davon zwei Pedelecs. Als Zielgruppen werden Arbeitnehmer, Hotelgäste, Messeaussteller und Touristen gesehen.

Die Stadt schätzt die Kosten für Einrichtung und Betrieb jährlich pro Fahrrad auf 1000 Euro. Geplant ist eine