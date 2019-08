Kreis EsslingenEs ist gemütlich, das Behandlungszimmer von Ines Weinberger in Owen. Würden nicht großformatige Bilder an der Wand hängen, wo auf dem einen ein detailliertes Hundeskelett, auf dem anderen Muskelstränge zu sehen sind, könnte man sich in einem Wohnzimmer wähnen. Teddybären tummeln sich hier im alten Bauernhaus im Wettstreit mit anderen Dekogegenständen, Bücher stapeln sich bis unter die Decke. Doch dieser Raum ist tatsächlich die berufliche Wirkungsstätte von Ines Weinberger, die hier ihre Tierheilpraxis samt Tierphysiotherapie betreibt. Seit April gehört sie zu jenen fünf Menschen in Deutschland, die erfolgreich die Ausbildung zum