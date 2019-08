HochdorfPeter Schmid steckt der Vorabend noch mächtig in den Knochen. Der Erste Vorsitzende des Obst- und Gartenbauvereins Hochdorf (OGV) war aber mit dem Verlauf des ersten Tages des jährlichen Mostfests des OGV höchst zufrieden: „Das Wetter war top. Tagsüber gab es noch ein paar kräftige Regengüsse, aber ab dem späten Nachmittag war es trocken.“ Insofern lag die Vorhersage seiner Wetter-App auf dem Handy goldrichtig, und es tummelten sich schon am ersten Abend rund 300 Besucher auf dem Vereinsgelände in der Wellinger Straße. Sie ließen sich neben kühlen Getränken und der obligatorischen Roten Wurst auch Maultaschen schwäbischer Art mit hausgemachtem