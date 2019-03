AichwaldMit 1200 Besucherinnen und Besuchern war das Interesse am EZ-Forum in der Schurwaldhalle in Schanbach extrem groß. Mit sechs Bewerbern und eine Bewerberin ging es auch auf dem Podium eng zu. Harald Flößer, Leiter des EZ-Kreisressorts, und die Redakteurin Greta Gramberg fühlten den Kandidaten mit Fragen zu ihrer Qualifikation und zur Kommunalpolitik im schnellen Schlagabtausch auf den Zahn.

Der aufgezeichnete Livestream

So viele Besucher und eine so große Kandidatenrunde gab es nach den Worten von EZ-Chefredakteur Gerd Schneider noch nie. Dass so viele Aichwalderinnen und Aichwalder vor der Bürgermeisterwahl am 17. März die Chance nutzten, sich ein Bild von den Kandidaten zu machen, rang ihm Bewunderung ab. Dass sich sieben Kandidaten um die Nachfolge von Nicolas Fink (SPD) als Verwaltungschef bewerben würden, sei nach dem schleppenden Auftakt kaum zu erwarten gewesen. Das Forum veranstalteten die Eßlinger Zeitung und die Gemeinde Aichwald gemeinsam. Weil der Platz in der Schurwaldhalle nicht für alle ausreichte, wurde das Geschehen auf Großbildschirmen ins Foyer und in die angrenzende Sporthalle übertragen.

Um im knappen Zeitrahmen zu bleiben, und den Kandidaten dennoch die Chance zu geben, sich und ihre Ziele griffig vorzustellen, war der Abend so rasant getaktet wie ein Speed-Dating. Das Moderatorenteam räumte allen dasselbe Zeitfenster ein. Über das Ende entschied die Stoppuhr. Der Aichtaler Bürgermeister Lorenz Kruß (53), der Konzessionsmanager Andreas Jarolim (34), der Zollbeamte Michael Reinhardt (53), der Entwicklungsingenieur Michael Wild (41), die Hausfrau und freiberufliche Übersetzerin Ilona Maier (42), der Ingenieur für Elektronik und Informatik Thomas Reiser (41) und der Prokurist Marc Oliver Schweizer (45) sprachen zunächst über ihre persönliche Motivation und Qualifikation.

Mit dem Aichtaler Kruß ist ein amtierender Verwaltungschef mit im Rennen, der nun nach sieben Jahren von seiner bisherigen Stelle auf den Schurwald wechseln will. Das Bewerberfeld ist aber ungewöhnlich bunt, wie auch die Vorstellungsrunde zeigte. Angesichts des breiten Spektrums an Berufen hakte Moderator Flößer nach, wo denn die einzelnen ihre Stärken und Schwächen sehen, und was sie denn aus eigener Sicht für das Amt an der Spitze der Gemeinde mit rund 7700 Einwohnern qualifiziere.

Wie die kommunalpolitischen Reizthemen gewichtet werden sollten, bestimmte das Publikum mit. Die Online-Abstimmung mit dem Smartphone zeigte, dass die Zukunft der Schulen in den Ortsteilen die Bürger besonders umtreibt. Aber auch die Einkaufssituation ist ein wichtiges Thema. Das große Interesse der Aichwalder an der Kommunalpolitik spiegelten auch die Fragen der Leserinnen und Leser sowie des Publikums, zu denen die Kandidaten mit unterschiedlicher Detailkenntnis Position bezogen.