Anzeige

In der Nacht auf Samstag wurden in der Nähe des Plochinger Bahnhofs zwei Männer angegriffen, die auf dem Heimweg von einem Fußballspiel in Stuttgart waren. Ein 27- und ein 28-Jähriger wurden gegen 23.50 Uhr in der Hermannstraße von einer Gruppe von 10 bis 15 Personen unvermittelt angegriffen und mit Schlägen und Tritten traktiert. Die beiden Fußgänger wurden laut Polizei nicht unerheblich im Gesicht und an den Beinen verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Nach der Auseinandersetzung flüchtete die Tätergruppe, die aus insgesamt 20 bis 25 Männern bestanden haber soll, in Richtung Esslinger Straße. Die Männer