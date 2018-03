Plochingen/Stuttgart (foe) - Ein 51-Jähriger ist gestern vom Stuttgarter Landgericht wegen versuchten Totschlags sowie Körperverletzung und Nötigung zu drei Jahren und sieben Monaten Haft verurteilt worden. Der Elektriker hatte den Freund seiner Ehefrau aus Eifersucht in dessen Wohnung in Plochingen mit Faustschlägen und Fußtritten traktiert, so dass dieser mehrere Nasenbein- und Jochbeinbrüche sowie eine Hirnblutung erlitten hatte.

Der Angeklagte war davon ausgegangen, dass sich seine Frau am 3. September 2011 in der Wohnung des Opfers aufgehalten hatte und will sogar eindeutige Geräusche aus dem Schlafzimmerfenster gehört haben.