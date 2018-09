Kreis EsslingenQualmende Felder und beißender Gestank hielten 1668 die Menschen in Bad Boll auf Trab. Unter ihren Füßen brannte sprichwörtlich der Boden. Um sich warm zu halten, hatten ein paar Arbeiter ein Feuer entfacht, das sie nach Feierabend nicht löschten. Über Nacht setzten die Flammen das Schiefervorkommen in Brand. Sechs Jahre zogen ins Land, bis ein paar Bürger einen Graben um die Lagerstätte zogen und dem Spuk so ein Ende bereiteten. Das durch die Hitze freigesetzte Öl schöpften die Bauern ab, um es zu verkaufen.

Das „schwarze Gold“ beflügelte die Fantasien. Die Aussicht, ein stattliches Vermögen zu machen, lockte so manchen ins