LenningenAufgeben? Kommt überhaupt nicht infrage. „Jetzt erst recht!“ – unter diesem Motto kämpfen Dr. Ulrich Scheufelen, Geschäftsführer Stefan Radlmayr und Dr. Matthias Franz, Professor an der Hochschule der Medien mit Lehrstuhl Verpackungsdesign, für den Erhalt der traditionsreichen Papierfabrik in Oberlenningen. Das hat nichts mit Trotz zu tun, sondern mit der vollen Überzeugung, das Produkt der Zukunft entwickelt zu haben. Im Moment ruht jedoch die Papierproduktion wegen der Insolvenzeröffnung am 1. April, Vertrieb und Versand laufen allerdings normal weiter. Und im „Packaging Campus“, dem neuen Herz der Entwicklungsabteilung, wird auf Hochtouren