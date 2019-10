Neuhausen Fantasie waren bei den Kostümen keine Grenzen gesetzt. Gruselclowns und Monster feierten am Samstag beim 12. Schelloween der Schellen-Peter in Neuhausen. 800 Besucher hatten sich wilde Kostüme ausgedacht, um das etwas andere Halloween in Neuhausen auf den Fildern ausgelassen zu feiern.

Einen finsteren Tunnel mit Skeletten, Spinnenweben und einem plötzlichen Luftstoß muss man meistern, bevor man beim zwölften Schelloween der Maskengruppe Schellen-Peter des Narrenbundes Neuhausen in die reich dekorierte Egelseehalle kommt. „Wir versuchen, uns jedes Mal etwas Neues einfallen zu lassen“, sagt Jens Jenuwein, zweiter Vorstand der Gruppe. Die