AichwaldZucchinisuppe, Knuspermaultaschen und ein feines Dessert serviert Küchenmeister Werner Schöllkopf zur Ladies Crime Night (deutsch: Kriminacht für Damen), die am Samstag, 31. Januar, ab 19.30 Uhr im Landgasthof Hirsch in Aichwald steigt. In der renovierten Scheune veranstaltet der Wirt des Traditionslokals auf dem Schurwald regelmäßig Kulturabende mit Künstlerinnen und Künstlern aus der Region. Die Autorinnen Ruth Edelmann-Amrhein, Sarah Kempfle, Regine Bott und Mareike Fröhlich lesen aus ihren Krimis. „Natürlich sind Männer auch willkommen“, sagt Veranstalter Schöllkopf und lacht.

