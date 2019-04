OstfildernStrahlender Sonnenschein, Traum Temperaturen und ein etwas anderer Ostermarkt in Scharnhausen. Wer wollte da am Samstag bis ultimo im Bett liegen? Gerda Klein hatten ein glückliches Händchen bei der Wahl des Termins für ihren traditionellen Ostermarkt, den sie seit 2005 alle zwei Jahre im Wechsel mit dem Ostermarkt im Alten Rathaus in Kemnat unter dem Motto: „Ei, Kunsthandwerk und Natur“ auf dem Hof der Familie Rieger vor der malerischen Kulisse des Scharnhauser Schlösschens veranstaltet.

Zwischen Pferdestall, Scheune und Hof von Riegers Ranch, die 1555 als Hofers Mühle erbaut wurde, konnten die zahlreichen Besucher ausgiebig bummeln,