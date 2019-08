NeuhausenDie Fasnet in Neuhausen ist ohne sie schwer vorstellbar. Aber nicht nur in den närrischen Tagen verzaubern die „Omägeni“ mit ihren fantasievollen Kostümen und wilden Schalmeienklängen ihr Publikum. Seit 25 Jahren machen die Frauen unterschiedlicher Generationen gemeinsam Musik. Wie es zu ihrer Gründung kam, ist schnell erzählt. Jahrzehntelang war die Musik zur Fasnetskampagne in der Fildergemeinde eine Männerdomäne – jedenfalls bei der Musik. „Da wollten wir Frauen nicht rumsitzen und zuhören“, erinnert Birgitta Hartmann an die Anfänge. So gründeten 17 engagierte Närrinnen die erste Schalmeien-Frauengruppe. Sie gaben der Formation den Namen