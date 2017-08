(red) - Zur Bundestagswahl am 24. September sind alle Wahlberechtigten zur Stimmabgabe aufgerufen. Doch machen Menschen sind bei der Stimmabgabe auf fremde Hilfe angewiesen, weil sie schlecht sehen oder gar blind sind und deshalb die Wahlunterlagen nicht lesen können. Zur gleichberechtigten Teilnahme an der Bundestagswahl bieten die Blinden- und Sehbehindertenverbände kostenlos die Zusendung von Stimmzettelschablonen an. Die Stimmzettel werden in die Schablonen gelegt, die Felder für die „Kreuzchen“ sind ausgespart. Auf der Schablone sind in großer tastbarer Schrift Erläuterungen angebracht. Zusammen mit der Schab-lone wird - ebenfalls