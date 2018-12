Köngen/Stuttgart Die Stärken von Laiensängern kitzelt Sarah Behrendt heraus. Leidenschaftlich gern arbeitet die gefragte Sopranistin mit Chören. Derzeit arbeitet sie mit dem Orso-Projektchor, der in Stuttgart im Musical „Der Glöckner von Notre Dame“ zum Einsatz kommt. In Kooperation mit dem Schwäbischen Sängerbund hat die Gesangspädagogin die Sängerinnen und Sänger gecasted. Am 7. Januar steht die Wahl-Berlinerin in der Köngener Zehntscheuer selbst auf der Bühne. Mit dem Musical-Star David Arnsperger und der Opern- und Chansonsängerin Amélie Saadia hat sie das Neujahrskonzert „Klassik meets Musical“ vorbereitet.

Die drei kennen sich vom Studium an