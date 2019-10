NotzingenDie Durchgangsstraße in Notzingen soll voraussichtlich im kommenden Jahr ein neues Gesicht bekommen. Das Planungsbüro legt den Fokus auf die Bushaltestellen. Die viel befahrene Ortsdurchfahrt ist schon seit mehreren Jahren nicht mehr im allerbesten Zustand. Außerhalb wurde die Landesstraße 1201 bereits während der Sommerferien saniert. In einem ersten Bauabschnitt im August von Hochdorf bis zum Ortseingang von Notzingen. Im September folgte der zweite, 600 Meter lange, Abschnitt von der Ortsausfahrt Notzingen in Richtung Kirchheim. Jetzt geht es um den Bereich zwischen den Notzinger Ortsschildern.

Horst Unger und Christian Rauch vom