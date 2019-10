NotzingenDie Verjüngungskur für das Notzinger Rathaus startete Ende August des vergangenen Jahres. Ein komplett neu gestaltetes Erdgeschoss sowie der Einbau eines Aufzugs bis in den Keller springen den Rathausbesuchern jetzt als erstes ins Auge. „Wenn man alles richtig gut macht, dann kostet das auch was. Aber wenn wir das jetzt schon angehen, dann machen wir das auch gleich g’scheit“, sagte Bürgermeister Sven Haumacher in der Juli-Sitzung des Gemeinderats im letzten Jahr, als es in Sachen Sanierung und Modernisierung konkret wurde.

An diesen Vorsatz erinnerte der Schultes auch jetzt bei einer öffentlichen Besichtigung des