NürtingenKnapp zwei Jahre sind vergangen, seit der Hang an der Panoramastraße im Nürtinger Stadtteil Zizishausen ins Rutschen geriet. Doch die Sanierung hat immer noch nicht begonnen. „Rufen Sie nächsten Monat nochmals an.“ Diese Auskunft gibt die Staatsanwaltschaft in Stuttgart seit Monaten bei Anfragen nach dem Stand der Ermittlungen. Es dauert also, bis vor Gericht festgestellt wird, wer die Verantwortung für das Unglück trägt, bei dem mitten in der Nacht Häuser evakuiert werden mussten. Parallel prüft das Regierungspräsidium Stuttgart eine Fachaufsichtsbeschwerde gegen die Stadt: „Hierzu liegt uns bereits eine Stellungnahme der Stadt vor. Im Rahmen