Sanierung der Plochinger Straße liegt im Zeitplan

KöNGEN: Die Arbeiten kosten 350 000 Euro - Unterführung für Fußgänger wird hergerichtet

Noch bis Ende Oktober laufen die Bauarbeiten in der Plochinger Straße in Köngen. Das Straßenbauamt, die Gemeinde und die Energieversorgung Baden-Württemberg gestalten den Straßenabschnitt zwischen den Kreisverkehren um. 350 000 Euro kosten die Arbeiten. Der Verkehr läuft nur noch in eine Richtung. Von der B 313 aus sind Umleitungen ausgeschildert.