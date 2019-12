AichwaldWas lange währt, wird endlich gut. Noch vor den Weihnachtsferien sind Lehrer und Schüler der Grundschule in Schanbach in das sanierte Hauptgebäude umgezogen. Damit der Umzug vor Ferienbeginn klappte, haben alle mit abgepackt. „Ich bin froh, dass das noch vor Weihnachten passiert ist, denn dann hat man das alles aus dem Kopf“, freut sich Wolfgang Bihl, der Rektor der Schule. Die Entscheidung, den Umzug nicht in den Weihnachtsferien zu machen, war für Bihl genau richtig. „Alle Lehrer haben super mitgezogen und den Kindern hat es sehr viel Spaß gemacht“, versichert er.

Eigentlich hätte das für 4,3 Millionen Euro von Grund auf sanierte Gebäude