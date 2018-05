Kreis Esslingen

Mitten im Bauboom hat Deutschlands Bauwirtschaft ein Problem: In verschiedenen Großräumen wie Mannheim-Karlsruhe, Berlin und dem Ruhrgebiet drohen Versorgungsengpässe mit Sand, Kies und Schotter. Und das, obwohl Deutschland nach Angaben der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe reich an Sand ist. Ja, das spüre man auch in der Region Stuttgart, bestätigt Thomas Beißwenger, der Hauptgeschäftsführer des in Ostfildern ansässigen Industrieverbands Steine und Erden Baden-Württemberg (Iste). Weil die Kies- und Sandvorräte im weiten Umkreis der Landeshauptstadt erschöpft seien, müsse man das Material zum Teil