Sand im Getriebe in Wernau



Vorerst keine Parkscheinautomaten in der Kircheimer Straße

Parken bedeutet Stillstand. Das gilt in Wernau auch für den Gemeinderat, der in Sachen Parkschein-Automaten nicht vorwärts kommt. Was die einen freut und die anderen ärgert. Zwei Abstimmungen gingen am Montagabend 10 zu 10 aus. So bleibt offen, ob in der Kirchheimer Straße solarbetriebene Parkautomaten aufgestellt werden. Und es bleibt ungeklärt, ob und welche Sanduhren für Kurzparker angeschafft werden.