Samba Batu erweitern den Horizont des närrischen Treibens mit lateinamerikanischen Rhythmen

Seit 25 Jahren setzen die Musikerinnen von Samba Batu nicht nur bei der Fasnet in Neuhausen besondere Akzente. In ihren modischen Kostümen, die an den Karneval in Rio erinnern, reißen sie das Publikum mit.