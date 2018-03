Stimmtraining, Atemtechnik, letzter Schliff an den Songs - die Proben des Gospelchor-Projekts Rhythm and Praise aus Ruit für das große Konzert am Sonntag liegen in den letzten Zügen. In der evangelischen Auferstehungskirche werden die Sängerinnen und Sänger ihr Programm aus Gospels, Spirituals und poppigen Lobpreisliedern vortragen, das sie in den vergangenen Monaten einstudiert haben. Mit dabei sind auch vier Frauen und zwei Männer, die im September dem Aufruf gefolgt sind, den Chor durch ihre Stimmen zu ver­stärken. Aaron Clasen ist einer der Neuen. Der 17-Jährige aus Ruit, der eine Ausbildung zum Zimmermann