AltbachMartina Krempler aus Köngen leitet alle drei Formationen des Sängerkranzes Altbach 1843, also die Sun Kids, die Sun Teens und die Young Spirits. Als sie 2004 zum Sängerkranz kam, gab es noch den Stammchor, der sich dann vor einigen Jahren wegen Männermangels aufgelöst hat. Schuld am mehrfachen Engagement ist ihre Vorgängerin Gertrud Battaglia, bei der Martina Krempler in den Klavierunterricht ging. „Wenn ich nach Italien auswandere, dann kannst du das machen“, hatte Battaglia immer gesagt, die schließlich einen Sizilianer heiratete und tatsächlich gen Süden entschwand.

Wo alle Brünnlein fließen? Das war nicht ganz die Liedauswahl, von der