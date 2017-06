(red) - Sabine Kienzle-Hiemer leitet seit Anfang des Monats das Amtsgericht Nürtingen. Die Richterin ist die Nachfolgerin von Mechthild Weinland, die Anfang Mai zur Vizepräsidentin des Landgerichts Tübingen ernannt wurde. Kienzle-Hiemer wuchs in Nürtingen auf. Nach ihrem Jurastudium an den Universitäten Tübingen und Freiburg und dem Rechtsreferendariat am Landgericht Stuttgart promovierte sie in Tübingen. Danach folgten berufliche Stationen am Amtsgericht Stuttgart, in der Wirtschaftsabteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart, am Land- und Oberlandesgericht Stuttgart. Ab 2007 war Kienzle-Hiemer neben ihrer Tätigkeit als Zivilrichterin am