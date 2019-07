Neuhausen/FilderstadtDie Nachricht trifft die Neuhausener und die Filderstädter hart. Die S-Bahn-Verlängerung nach Neuhausen wird wohl erst Mitte des Jahres 2026 in Betrieb gehen. Bereits mehrfach ist der Termin verschoben worden – zuletzt war das Jahr 2023 im Gespräch. Die gute Nachricht, dass die Strecke von Bernhausen nach Neuhausen einen 15-Minuten-Takt bekommt, wird nun überschattet. Wegen der Vielzahl an Einwendungen, aber auch wegen der komplexen Bauwerke in Sielmingen und Neuhausen, verschiebt sich der Termin um weitere vier Jahre. Außerdem wird das Projekt für alle Beteiligten teurer.

„Der Erörtungstermin kann frühestens im Herbst 2019 geplant werden“, ist in der Vorlage der Regionalversammlung zu lesen. In Stuttgart wird am Donnerstag, 17. Juli, über die Zukunft des Projekts entschieden. Der Beschlussvorschlag lautet, die Weiterführung des Projekts zu beschließen. Die Verschiebung des Zeitplans und die höheren Kosten aber ist ein harter Brocken für alle Beteiligten.

Kosten steigen deutlich

Genau lassen sich die Kosten laut Vorlage des Regionalverbands derzeit noch nicht kalkulieren. Der Kostenanteil des Verbands Region Stuttgart steigt von 27,8 Millionen Euro auf 46,5 bis 53,2 Millionen. Der Landkreis Esslingen muss nun statt 6,9 Millionen Euro 11,6 bis 13,3 Millionen Euro zahlen. Für die Stadt Filderstadt und die Gemeinde Neuhausen steigt die Beteiligung jeweils von 3,5 Millionen auf 5,8 bis 6,7 Millionen Euro.

Auf den Fildern sorgte die Nachricht für Ärger. „Wir haben alles getan, dass der Terminplan schon für das Jahr 2019 eingehalten werden kann“, sagt Filderstadts Oberbürgermeister Christoph Traub. Bisher sei er davon ausgegangen, dass die

S-Bahn nun spätestens 2023 kommt, was ebenfalls eine deutliche Verzögerung bedeute. „Wir haben für den Bereich der Karlsstraße in Bernhausen und beim neuen S-Bahn-Bahnhof im Stadtteil Sielmingen bereits Pläne auf den Weg gebracht“, schildert Traub die schwierige Lage, die sich jetzt auch für die Stadt Filderstadt ergibt. Er fordert von den Planern der Stuttgarter Straßenbahn AG (SSB), nun eine verlässliche Zeitplanung auf den Tisch zu legen. Zu den deutlich höheren Kosten, die nun auf die an dem Projekt Beteiligten zukommen, kann Traub noch nichts sagen: „Uns hat die Nachricht ebenso überraschend wie hart getroffen.“ Über die Finanzierung werde der Gemeinderat noch beraten. Dass das Projekt an den deutlich höheren Kosten scheitern könnte, möchte Traub nicht in Erwägung ziehen. „Wir brauchen die S-Bahn-Verlängerung wie auch die anderen Alternativen zum Auto- Individualverkehr, weil wir sonst die Staus auf den Fildern schlicht nicht mehr bewältigen können. In der Sitzung des Filderstädter Gemeinderats am Montag, 22. Juli, erläutert Volker Christiani, Chefplaner der SSB, die geänderten Pläne.

Verständnis für die längere Planungszeit zeigte Neuhausens Bürgermeister Ingo Hacker, der auch für die Freien Wähler im Kreistag sitzt. Dass die S-Bahn im

15-Minuten-Takt verkehren soll, „lindert den Schmerz über die Verzögerung“, kommentierte Hacker die Nachricht, dass sich der Bau nun sogar noch bis über das Jahr 2023 hinaus verschiebt. Die erheblichen Kostensteigerungen liegen aus Hackers Sicht nur zu einem geringen Teil im Projekt selbst begründet. Auch er sieht die Ursachen hauptsächlich in den allgemeinen Kostensteigerungen auf dem Baumarkt.

Hacker ist an sorgfältiger Planung und an Kostensicherheit gelegen. Dass das Projekt nun bis Mitte des Jahres 2026 auf Eis liegt, stellt den Verwaltungschef vor einige Herausforderungen. Da die Gemeinde Neuhausen aufgrund neuer Baugebiete rasant wächst, ist sie auf die S-Bahn angewiesen, um mehr Autofahrer zum Umstieg auf den öffentlichen Nahverkehr zu bewegen. Der Flächennutzungsplan der Gemeinde ist auf die S-Bahn-Pläne abgestimmt.