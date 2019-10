OstfildernTechnikfans kamen bei der alljährlichen Kirbe in Ruit auf ihre Kosten. Schon zum vierten Mal gehört dazu ein Traktortreffen. 20 teils historische Fahrzeuge warteten auch dieses Mal auf die Besucherinnen und Besucher des großen Herbstfestes im Ostfilderner Stadtteil. Deren Besitzer zeigten am gestrigen Sonntag gerne die nostalgischen Gefährte, die sie selbst gut in Schuss halten.

„So ein Traktortreffen ist wie ein sehr spezielles Oldtimertreffen“, erzählt Ulrich Voss, der Organisator der Kirbe vom Bund der Selbstständigen in Ruit. „Da ist es wichtig, dass das Wetter mitspielt.“ Bei Temperaturen um die 25 Grad und Sonnenschein muss sich um