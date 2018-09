PlochingenDeutschland, zu Beginn der 60er-Jahre: Das Wirtschaftswunder ist in vollem Gange, und aus England schwappt eine musikalische Welle auf den Kontinent, die nicht nur in Deutschland viele junge Menschen erfasst: der Beat. Auch vier Plochinger, die damals noch zur Schule gehen, begeistern sich für die frischen Klänge. Es ist Liebe auf den ersten Beat, und so gründen Karl-Heinz Großhans, Helmut Bosch, Dieter Kluger und Herbert Libal im Jahr 1964 in einem alten Keller eine Band: die Maroons. „Damals waren wir vier halbwüchsige Jungs, die ganz einfach Musik machen wollten“, blickt Sänger und Keyboarder Großhans schmunzelnd zurück.

Schnell wird