Charly Antolini ist eine Jazz-Legende. Der vor 80 Jahren in Zürich geborene Schlagzeuger spielte mit nahezu allen Jazzgrößen, gab im Orchester Max Greger den Takt vor, und wirkte jahrelang mit in der Formation des „King of Swing“, Benny Goodman. In der Plochinger Stadthalle machte Antolini am Montagabend Station mit seinem eigenen Quintett, der „Swing Explosion“.

New Jazz und andere experimentelle Richtungen sind seine Sache nicht. Dies wurde in der mit trockenem Humor präsentierten Moderation, aber noch mehr durch seine Musik deutlich: Antolini liebt den Mainstream, in Swing und Bebop fühlt er sich