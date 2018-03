Vor 200 Jahren hatte der Badener Karl Drais einen genialen Einfall. Er erfand eine lenkbare Laufmaschine, die Draisine. Mit ihr unternahm er 1817 in Mannheim die erste Probefahrt. Ein kleiner Ausflug für ihn, eine große Errungenschaft für die Menschheit: der Vorläufer des heutigen Fahrrads war geboren. Das Filderstadt-Museum in Bonlanden zeigt die „bewegte Geschichte“ des Fahrrads mit lokalem Bezug in einer didaktisch gut aufbereiteten Ausstellung.

Besonders stolz ist Stadtarchivar Nikolaus Back, der die Präsentation konzipiert hat, auf den originalgetreuen Nachbau einer Draisine des Bernhauser Wagners Karl