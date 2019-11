NeuhausenSelfies mit dem Kölner Dreigestirn postet Ronald Witt immer mal wieder auf seiner Facebook-Seite. In der Domstadt haben Prinz, Bauer und Jungfrau in der närrischen Zeit das Sagen. Oft schaut der Schwabe in der Karnevalshochburg vorbei. Der Präsident des Narrenbunds Neuhausen (NBN) ist bestens mit der Szene am Rhein vernetzt. „Da hole ich mir die eine oder andere Anregung für unsere Prunkfestsitzungen auf den Fildern“, verrät der 50-Jährige. Seit zehn Jahren ist Witt jetzt im Amt. Und immer noch fiebert der temperamentvolle Vereinschef den Kampagnen entgegen. Am Montag, 11. November, um 19.33 Uhr ist die Auftaktprunksitzung des Narrenbunds in der