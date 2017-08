(red) - Wegen gesundheitlicher Probleme ist ein 56-Jähriger am Donnerstag gegen 15 Uhr in der Kirchheimer Straße von seinem Roller gestürzt. Als er im Kreisverkehr in die Brückenstraße einbog, verlor er die Kontrolle über seine Aprilia. Nach dem Sturz war sein Gesundheitszustand so schlecht, dass er mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden musste. Am Roller entstand geringer Schaden.

Anzeige /* */ var w = Math.max(document.documentElement.clientWidth, window.innerWidth || 0); if(w