(foe) - Der Austausch der 50 Jahre alten Wasserleitungen im Wendlinger Stadtgebiet Am Berg geht in die zweite Runde. Dabei werden zusätzlich Leerrohre für die zukünftige Versorgung mit Glasfaserleitungen für einen schnellen Zugang der Anlieger zum Internet verlegt. Über 1, 3 Millionen Euro investiert die Stadt in das gesamte Bauprojekt.

Im Gebiet Am Berg kam es in der Vergangenheit vermehrt zu Wasserrohrbrüchen. Kein Wunder, denn die Hauptleitungen sind über 50 Jahre alt. Da die Stadtwerke Esslingen planten, dort Gasleitungen zu verlegen, nutzte man die Gunst der Stunde und schloss sich zusammen. Das heißt, nur ein Mal die