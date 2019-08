KöngenVoll im Zeit- und Kostenplan liegt das Gemeinwesenhaus in Köngen. „Am 2. Oktober feiern wir Richtfest“, kündigt Bürgermeister Otto Ruppaner an. Der Rohbau ist fertig. Demnächst ist die Abnahme geplant. Als nächstes kommt nun der Innenausbau in dem Modellprojekt bei der Burgschule an die Reihe. Der Verwaltungschef findet es spannend, in dem neuen Gebäude Impulse für das Zusammenleben unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen zu geben.

Das Richtfest plant die Gemeinde im kleineren Rahmen. „Wir haben vor, für die Bürgerinnen und Bürger einen Tag der offenen Baustelle anzubieten.“ Mit Blick auf das Gemeinwesenhaus kommt Ruppaner ein