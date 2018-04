WendlingenDas Westportal des Albvorlandtunnels in Wendlingen ist schon weit geöffnet. 140 Meter lang ist das Loch im Erdreich. Da arbeiten sich Sprengmeister mit Baggern und Betonspritzmaschinen in konventioneller Bauweise voran. Scheinwerferlicht taucht die Höhle in kaltes Licht. Klamm und feucht ist die Luft. Am Ostportal in Kirchheim fressen sich die zwei Tunnelvortriebsmaschinen „Wanda“ und „Sibylle“ durch den Schwarzen Jura. Die unteren und mittleren Schichten dieses Gesteins werden bearbeitet. 710 Meter sind sie vorgedrungen. Der Albvorlandtunnel wird eine 8176 Meter lange Eisenbahnröhre des Planfeststellungsabschnittes 2.1a/b der Neubaustrecke