(nin) - Im neuen Semester unterrichtet der Rockgitarrist und Songwriter Marc (Micki) Richter als Gitarrenlehrer an der Musikschule Wernau. Seit 2005 leitet der 35-jährige Gründer der Metalband Eyes of Solac eine private Gitarrenschule in Hochdorf. Als Gitarrist der Band Diversion hat der gelernte Tontechniker Gruppen wie In Extremo, Exila, Revolverheld, Bonfire oder Bananafishbones unterstützt. Die Musikschule bietet Unterricht für alle Altersklassen ab sechs Jahren und für alle Gitarrenarten. Gegen Gebühr stellt sie Leihgitarren zur Verfügung.

Letzte Anmeldung am Montag, 16. September, Tel. 07153/9345-202 oder per E.Mail: